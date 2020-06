Coronavirus : 6 mythes sur le masque

4) Les autorités ont changé d’idée sur l’utilité du masque? Oui et non

Fin février, Jerome Adams, l’administrateur fédéral américain des services de santé publique, avait instamment demandé à la population américaine d’arrêter d’acheter des masques. Une position partagée alors par le Centre de contrôle des maladies (CDC).

Celui-ci a toutefois, au début d’avril, modifié son guide de recommandations, les Américains étant appelés désormais à porter le masque là où les mesures de distanciation sociale ne peuvent être respectées. Les dirigeants canadiens et québécois ont commencé eux aussi en avril et en mai à s’afficher masqués.

Or, comme le suggère Face Masks Against COVID-19: An evidence review, l’une des raisons expliquant la frilosité première de plusieurs pays a été la crainte de la rupture de stock, particulièrement en masques N95 et chirurgicaux. Une telle situation aurait été catastrophique pour le personnel de la santé.

«Les stratégies pour gérer ces réserves critiques ont été d’en appeler au public à réduire son usage de masques médicaux», écrivent les auteurs.

Il est également possible qu’un autre argument ait joué. Dans le passé, le masque ne faisait pas l’unanimité et quelques études avaient bel et bien conclu que le port du masque ne protégeait pas, notamment dans le cas de l’influenza et du rhume. En comparaison, la littérature scientifique sur les coronavirus, qui sont des virus plus gros, est beaucoup plus récente.