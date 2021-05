Cinquième victoire de suite pour les Maple Leafs qui écrasent les Canucks

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour au jeu samedi soir alors qu’ils affrontaient, pour une dernière fois cette saison, les Canucks de Vancouver.

Alignement

Tous les joueurs qui profitaient d’une journée de repos lors du dernier match de l’équipe étaient de retour dans la formation. C’est donc dire que Nick Foligno, Morgan Rielly, Jack Campbell, Jake Muzzin et Travis Dermott allaient renouer avec l’action. Morgan Rielly avait admis plus tôt en journée que l’entraîneur Sheldon Keefe devait convaincre ses joueurs de prendre un peu de repos et rater une partie mais il a noté qu’à long terme pour l’équipe, avec les séries éliminatoires qui approches à grands pas, c’est la bonne chose à faire.

Scandale chez les Canucks

Quelques heures avant le début du match, les Canucks ont annoncé que l’attaquant Jake Virtanen était rayé de la formation et qu’il allait s’absenter de l’équipe pour une période indéterminée en raison d’allégations à caractère sexuelles qui pèsent contre lui. Une jeune femme de de la région de Vancouver a fait une plainte à la police et s’est confié à un journal local concernant une situation qui se serait produite en 2017 . Dans un communiqué de presse, les Canucks ont dit être au courant des allégations. « Notre organisation n’accepte pas les inconduites sexuelles d’aucunes façons et nous prenons les allégations très au sérieux. »

Vancouver ouvre la marque

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage lorsque le tir d’un angle douteux de Tanner Pearson a trompé la vigilance du gardien Jack Campbell.

Matthews crée l’égalité

Les Maple Leafs ont riposté à 15:24 de la première période grâce à un tir du poignet de Auston Matthews. Le gardien des Canucks n’y pouvait rien. Mitch Marner et Nick Foligno ont obtenu des mentions d’aide sur le jeu. Un 37e but en 46 matchs cette saison pour Matthews qui trône toujours au sommet des marqueurs de la ligue.