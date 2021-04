Cinquième victoire de suite pour les Maple Leafs et un record pour Jack Campbell

Suite à leur séjour fructueux sur la route (4 victoires contre les Jets et Flames), les Maple Leafs étaient de retour à domicile mercredi soir pour y recevoir la visite du Canadien de Montréal.

Un cas possible de COVID

Les torontois ont dû procéder à quelques modifications à l’alignement en vue du match face au Canadiens en raison d’une possible exposition à la COVID-19 du joueur William Nylander. Par mesures de précaution, ce dernier a donc été retiré de l’alignement et a été placé en isolement. Les Leafs sont très prudents avec les protocoles sanitaires et tentent par tous les moyens d’éviter une situation similaire à celle des Canucks de Vancouver. Ces derniers ont actuellement 21 joueurs positifs au virus.

« On doit donner le crédit à William qui nous a immédiatement avisé après le lunch. Il est important de noter qu’il n’a pas enfreint aucun règlement. C’est une situation malheureuse et nous supportons Will et allons attendre pour plus d’informations. » a dit l’entraîneur des Leafs.

En remplacement de Nylander, Sheldon Keefe a inséré l’attaquant Alexander Barabanov à sa formation et a promu Ilya Mikheyev au 2e trio aux côtés de John Tavares et Alex Galchenyuk.

Du côté des Canadiens, ils étaient privés des services de Carey Price et Brendan Gallagher, tous deux blessés.