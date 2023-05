Chef(fe) – Relations communautaires et partenariats

Description générale du poste :

Le ou la Chef(fe) des relations communautaires et partenariats sera responsable de la mise en place de stratégies pour engager et favoriser les relations avec les diverses communautés d’intérêt pour le Centre. Le ou la Chef(fe) sera aussi chargé (e) du développement d’ententes de partenariat stratégique pour le bénéfice mutuel des partenaires et du Centre. Il/elle représentera le CFGT dans divers évènements communautaires et corporatifs. Il/elle coordonnera l’organisation des grands évènements impliquant le CFGT. Le ou la chef(fe) des relations communautaires collaborera étroitement avec la Cheffe des communications du Centre et avec les autres membres de l’équipe du Centre.

Responsabilités:

Assurer une vigie continue pour l’identification et la tenue de listes de groupes communautaires établis et émergents d’intérêt pour le Centre

Créer des stratégies pour le contact et l’établissement de relations productives avec les groupes communautaires

Identifier les opportunités de collaboration avec les groupes communautaires

Articuler les outils pour entretenir les relations avec les groupes communautaires

Assurer une présence continue auprès des groupes communautaires par la représentation ou les communications directes et soutenues

Appuyer la haute direction du Centre dans le maintien des bonnes relations avec les partenaires

Collaborer avec les directions de service pour le maintien de relations communautaires harmonieuses et multisectorielles

Mettre en place des indicateurs de qualité pour les partenariats

Négocier des ententes de commandites avec plusieurs les parties prenantes

Partenariats stratégiques

En collaboration avec les gestionnaires, les directions de service et la haute direction, identifier les partenaires actuels et potentiels qui représentent une opportunité stratégique pour le Centre

Fournir aux autres directions et à la gouvernance du Centre une analyse continue sur les possibilités de partenariat

Développer des outils pouvant faciliter l’attrait de nouveaux partenaires et formaliser le partenariat

Faire les démarches pour encadrer et consolider le partenariat selon les projets retenus • Faire une évaluation continue de la qualité et du succès des partenariats

Représenter le CFGT a des tables de concertations et au sein des divers comites communautaires

Maintenir à jour la liste des partenariats du centre

Coordination d’évènements communautaires et corporatifs

Coordonner la tenue des évènements phares du Centre tels la célébration du Mois de l’Histoire des noirs, le brunch annuel des partenaires, la foire de l’emploi etc.

Coordonner la participation du centre a des évènements communautaires

Participer à la rédaction des demandes de subvention pour la tenue de certains évènements communautaires

Mise en place du plan stratégique et du plan des communications du Centre

Appuyer, au besoin, la Chef des communications dans la rédaction des documents et dans la préparation des différentes affiches du Centre

Accomplir d’autres tâches connexes selon les exigences ponctuelles du poste, les changements d’orientations stratégiques ou l’évolution des besoins du Centre, des communautés et des clients.

Toutes autres tâches connexes

Qualifications:

Baccalauréat ou maîtrise en communication, marketing, développement communautaire, gestion de projets ou un domaine connexe

Connaissance de la francophonie ontarienne serait un atout

Posséder une expérience pertinente de 3 ans ou plus en développement communautaire, préférablement en milieu francophone

Avoir des connaissances élevées et une expérience réussie en gestion de projets d’envergure dans un environnement communautaire

Démontrer la capacité de promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion avec des communautés très diversifiés

Bonne capacité de consolider des partenariats dans un environnement très multiculturel, francophone et bilingue

Bon sens de l’organisation et capacité de travailler sur plusieurs dossiers simultanément.

Capacité à travailler sous pression et forces en résolution de problèmes

Le bilinguisme est exigé – maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Flexibilité et disponibilité (travail en dehors des heures régulières de bureau et déplacements fréquents dans la grande région de Toronto)

Conditions : Rémunération annuelle : 85,000 $ à 97,000 $ + avantages sociaux.