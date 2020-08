Camille Thériault présidera le comité d’examen de la Ligue canadienne de hockey

Camille Thériault a reçu un appel de la ligue canadienne lui demandant s’il était intéressé par cette démarche. L’ancien premier ministre a déjà fait du travail relié à la Coupe Memorial, il y a quelques années, pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C’est le président de cette ligue, Gilles Courteau, qui aurait suggéré son nom pour ce comité.

«On va regarder les moyens pour atteindre notre objectif», souligne Camille Thériault. «On prévoit faire notre rapport au mois d’octobre. On n’a pas encore décidé comment on allait procéder, on va le faire en comité. Je suis excité de ce mandat. Je n’ai pas beaucoup d’expertise dans ce domaine, mais mon intérêt pour le hockey, mon travail avec les Aigles Bleus, comme joueur et organisateur, me donnent confiance.»

«J’ai communiqué par l’entremise des médias sociaux avec les deux autres membres. Il est très important pour un jeune qui part de la maison pour une expérience junior puisse se sentir en sécurité ainsi que ses parents.»

Santé mentale

Le président de la LCH, Dan MacKenzie, indique par voie de communiqué que la sécurité des 1 400 jeunes hommes qui évoluent dans la ligue «a toujours été et sera toujours notre principale préoccupation».

«C’est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied ce comité d’examen indépendant pour évaluer l’efficacité de nos politiques en places, les programmes d’expérience des joueurs, ainsi que les procédures pour dénoncer les comportements hors glace, permettant du même coup d’offrir un environnement de sécurité libre d’abus, de harcèlement et d’intimidation.»