BurgerMania: un festival de burgers à Toronto

Toronto s’apprête à accueillir une nouvelle édition de Burger Mania au Dundas Square les 31 mai – 1er et 2 juin prochains. L’idée est simple: mettre à l’honneur le plat préféré des jeunes et des moins jeunes: le hamburger. L’Express vous donne de quoi vous mettre l’eau à la bouche.

Les participants à BurgerMania

Lors de cet évènement familial, il sera possible de déguster des sandwichs préparés par divers restaurants et food trucks de la ville tels que: Marben (les gagnants du BurgerMania 2018), The Stockyards, Holy Chuck, Good Fortune Bar, Cherry St Bar-B-Que, Ground Burger Bar, Kookoo’s Kitchen, Mama’s Boys Burger, Burger Revolution, Ronto’s Burgers, McCoy Burger Co. ou encore Chef Al’s Pub Fare Curbside.

D’autres boutiques proposeront aussi des desserts tels que des glaces, des milk-shakes ou encore des cookies. Évidemment, il sera aussi possible d’acheter des frites, indispensables pour une telle occasion. De la bière et du vin seront aussi prévus, en plus des boissons sans alcool.

Alors: préparez-vous à passer à table !