Bonne saison pour le sirop d’érable, mais difficile pour le commerce

La qualité du produit préféré des Canadiens est tout de même là, tient à préciser Daniel. «La qualité du sirop cette année a été très bonne. Je tiens à rassurer le public que oui, il y a du sirop sur le marché et il va être disponible. On n’aura pas besoin de traverser la frontière pour se sucrer le bec!»

Des répercussions dans la région



Les cabanes commerciales ont vu leurs ventes tomber à zéro et elles ne pourront pas profiter de Pâques avec de nombreuses réservations comme à l’habitude. Les plus petites cabanes ne vendent pas non plus leurs produits, et l’impact se fait ressentir ailleurs aussi.

Pour Mario de la Station 4 saisons, il est trop tôt pour voir si cette crise aura des répercussions sur les autres évènements à venir, comme les mariages de cet été par exemple. Toutefois, des clients l’appellent déjà pour s’informer de possibilités éventuelles.

Le chiffre d’affaires des autres entreprises de la région est également affecté. Par exemple, la Binerie Plantagenet, qui est le principal traiteur de Mario, n’a plus de repas à préparer; la compagnie de ménage n’est plus sollicitée, car ils n’ont pas d’évènement et évidemment leur consommation de propane est diminuée.

«Habituellement le camion de propane est ici aux 7 à 10 jours, mais là on a comme presque pas besoin de propane et le volume est beaucoup réduit puisque la cabane est fermée au public», raconte Mario Perrier.