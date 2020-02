Bientôt 20% d’étudiants internationaux dans nos collèges

Plus à l’ouest, au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, on mise plutôt sur le marché chinois. «Quand on va en Afrique, on n’est plus loin que les gens de l’est du pays, mais quand on va en Asie, on est plus près.

En Chine, c’est difficile de les rejoindre, mais une fois qu’on est établi, on a des relations privilégiées avec certaines écoles secondaires de très haut calibre qui offrent des programmes en français», souligne Denis Fontaine, doyen adjoint à la gestion des études.

Cependant, le Campus Saint-Jean a dû mettre un frein au recrutement en 2013, en raison de difficultés financières. Denis Fontaine explique que les démarches ont repris timidement depuis avec des fonds plus limités.

Vers la résidence permanente

Une fois formés, les étudiants internationaux deviennent des candidats idéaux pour devenir des «résidents permanents» au Canada, l’étape avant l’obtention de la citoyenneté canadienne.

Le Collège Boréal offre des services à ceux et celles qui souhaitent demeurer au Canada, par exemple en les aidant avec leur demande de permis de travail postdiplôme.