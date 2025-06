Besoin d’une réforme «urgente» dans les établissements correctionnels de l’Ontario

L’Ombudsman de l’Ontario réclame une réforme du système correctionnel pour s’attaquer à la «crise grandissante» dans les établissements de la province.

Quand les établissements correctionnels manquent de personnel et qu’ils sont surpeuplés, au point où des détenus sont logés dans des placards à balais et des garde-manger, c’est une crise qui ne peut plus être ignorée, revendique le protecteur du citoyen, Paul Dubé.

Une «réforme systémique significative» respectueuse des droits des détenus est un «impératif moral», indique-t-il dans son rapport annuel dévoilé ce mercredi 25 juin.

Hausse des plaintes

Paul Dubé indique avoir constaté une hausse de 55% des plaintes au sujet des établissements correctionnels dans la dernière année.

Il dit aussi avoir été lui-même témoin de la détérioration des conditions dans les prisons de la province.