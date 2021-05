Auston Matthews marque son 40e but et les Maple Leafs l’emportent sur le Canadien

Les Maple Leafs de Toronto, qui ont sécurisé leur place pour les séries éliminatoires, disputaient l’avant-dernier match à domicile de la saison régulière. Ils accueillaient pour l’occasion leurs rivaux de division, les Canadiens de Montréal pour le premier duel d’une série de 2 rencontres.

Alignement

L’entraîneur Sheldon Keefe avait dû effectuer quelques changements avant la rencontre de jeudi soir en raison notamment de la blessure de Nick Foligno. Foligno s’est blessé lors du match de lundi à Montréal et son statut est au jour le jour. Le vétéran Joe Thornton, qui avait entamé la saison au côté de Mitch Marner et Auston Matthews était de retour sur la première ligne. Adam Brooks, qui a pourtant bien fait en quelques parties avec l’équipe cette saison, était remplacé au sein du 4e trio par Pierre Engvall. Un nouveau joueur faisait sa première apparition dans l’uniforme bleu et blanc, Stefan Noesen, acquis récemment des Sharks de San Jose en retour d’Alexander Barabanov. Le nouveau venu s’est greffé au sein de la troisième ligne avec Ilya Mikheyev et Alex Kerfoot.

Toronto frappe fort

Les torontois n’ont pas perdu de temps à s’inscrire au pointage. C’est Alex Galchenyuk qui a ouvert la marque contre son ancienne équipe dès la première minute grâce à un puissant tir du revers. Un 5e but cette saison pour l’ancien du tricolore.