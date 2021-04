Auston Matthews et Mitch Marner s’occupent des Sénateurs

Ottawa prend l’avance

Les Sénateurs ont pris les devants dans le match quelques instants plus tard sur un puissant tir de l’enclave de la recrue Tim Stutzle qui a fait bouger les cordages. Sélectionné au 3e rang de la dernière séance de repêchage, l’allemand s’acclimate bien au jeu de la LNH et pourrait être en lice pour le trophée Calder remis à la meilleure recrue.

Égalité

Mitch Marner a ramené les 2 équipes à la case départ quelques secondes plus tard quand il a profité d’une mêlée devant le filet pour sauter sur une rondelle libre qu’il a poussé derrière le gardien Forsberg. 3-3

Tour du chapeau

La course au trophée Maurice Richard du meilleur buteur bât son plein et Auston Matthews s’est assuré de conserver son avance en première position en complétant son tour du chapeau et redonner l’avance aux Maple Leafs.

Mikheyev en rajoute

Ilya Mikheyev, que l’on surnomme Soupman et qui connaît une saison un peu difficile, a doublé l’avance des torontois d’un superbe tir du poignet de la pointe. Ce dernier a un peu de mal à retrouver son élan depuis sa grave blessure au poignet qui avait mis fin à sa saison prématurément l’an dernier.

Un record pour Connor Brown

L’ancien Leaf Connor Brown est venu hanter son ancienne équipe quelques instants plus tard alors qu’il était laissé seul devant le filet de Campbell qui n’a pas eu le temps de faire l’arrêt. Avec ce but, Brown a inscrit une nouvelle marque de franchise pour les Sénateurs. Brown a marqué au moins un but lors des 7 derniers matchs de son équipe.