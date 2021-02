Auston Matthews et les Maple Leafs écrasent les Sénateurs

Tavares enfin

Le capitaine, qui traversait une période creuse, a finalement pu trouver le fond du filet lorsque son tir de la ligne bleue s’est faufilé dans la foule devant le filet et a déjoué Matt Murray. 7-3 Toronto

Les Maple Leafs n’ont pas laissé filer leur avance cette fois-ci et l’ont emporté par la marque de 7 à 3. Les Leafs obtiennent 5 points sur une possibilité de 6 dans la série face aux Sénateurs.

La première ligne composée de Auston Matthews, Mitch Marner et Joe Thornton a été étincelante et plusieurs joueurs ont obtenu une soirée de plusieurs points. Auston Matthews et Mitch Marner ont tous deux récolté 4 points alors que Joe Thornton est devenu le plus vieux joueur des Maple Leafs (41 ans et 231 jours) à enregistrer une soirée de 3 points.