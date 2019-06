Anne Leis, l’engagement dans la peau

Que pensez-vous du programme «Vers l’unité pour la santé» que vous avez contribué à mettre en place?

«C’est quelque chose de plus horizontal. Oui on a des professionnels de la santé qui sont des spécialistes ou des experts, mais il faut écouter les patients et la famille pour s’assurer d’avoir les meilleurs résultats possible. C’est un grand mouvement qui est poussé par les instituts de recherche en français.»

«Le problème c’est que parfois le système est un peu pervers et le médecin ou les infirmières sont payés à l’acte. Ils n’ont alors pas tellement le temps voulu. Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes médecins sont intéressés pour trouver des postes qui permettent ce genre de pratique.»

L’engagement pour une cause est une valeur forte de la démocratie?

«L’engagement est fondamental si l’on veut changer les choses. Moi je n’ai jamais toléré que l’on se plaigne et que l’on ne fasse rien. Ce que j’ai fait, c’est parce que j’ai vu qu’il y avait des choses qui n’allaient pas bien. Donc je me suis engagée.»

«J’ai fait des alliances, j’ai créé des communautés. Il faut y croire, il faut avoir une vision. Je pense que ça a été un exemple pour mes enfants. Je crois beaucoup au changement des systèmes à partir de petites choses qui vont avoir des impacts assez grands.»

À l’approche des élections fédérales, êtes-vous inquiète par une chose ou l’autre?

«Pour les élections fédérales, on verra ce qui se passera. Je pense qu’il faut avant tout défendre des idées. Que les partis soient rouges, bleus, blancs, oranges, il y a des dossiers qui sont extrêmement importants. Moi je vais continuer à défendre la santé en français.»