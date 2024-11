À Green Valley, nous regardons la lumière frétiller à travers les branches d’arbres. Notre dos vibre au son du paysage qui ronronne lorsqu’un train passe et vagabonde au loin. Depuis nos galeries, nous épions amicalement Florence Quesnel, Émery Ouimet, Médéric Poirier et Jean-Baptiste Ménard, quatre gentils fantômes du coin qui parfois conversent allègrement sur la 34 et la 8e concession en marchant lentement pour mieux admirer les prés et l’azur.

Nous écoutons les fleurs pousser et les cigales se languir jusqu’en septembre. Nous applaudissons l’herbe, le foin, la poussière et tout leur théâtre d’odeurs.

À Green Valley, le ciel, dans sa grandeur, nous permet de soupeser le poids de l’univers en quelques battements de cœur et de paupières. Ici, Dieu se voit de partout, dans la lumière, comme dans l’obscurité et le vert qui pleut sur nos espoirs. Les villes nous semblent bien minuscules, et le chant des criquets, immense.

À Green Valley, les érables veillent sur nous, immobiles, craignant les haches du temps moins que nous. Ici, nous marchons dans les pas bienveillants de nos ancêtres et le calme règne sur tout. Rien ne change, ou presque…

À Green Valley, nous nous allongeons dans les champs de verdure en plein été. Les anges voltigent au-dessus de nous, près des moineaux qui se marient sur les fils. Ils nous murmurent doucement à l’oreille les plus belles et les plus célestes des révélations dans les secondes précises qui précèdent notre assoupissement. À notre réveil, tout est oublié, et les anges, disparus.