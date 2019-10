5 sorties à faire cette semaine à Toronto: du 21 au 27 octobre

Nominé 8 fois aux césars, Le grand bain, réalisé par Gilles Lellouche, fit remporter à Philippe Katherine le césar du meilleur acteur dans un second rôle. Et pour cause, avec un casting haut en couleurs, le film traite avec humour et finesse de la solitude, la dépression, et finalement la solidarité, et l’amitié.

À visionner au theatre de Spadina de l’Alliance française de Toronto, à 19h30.

Le 26 et le 27: Un avant-goût de l’Halloween au Zoo de Toronto

À l’occasion de «Boo at the Zoo», les enfants de moins de 12 ans qui se présenteront déguisés au Zoo de Toronto pourront bénéficier d’une entrée gratuite. Une occasion unique de profiter des couleurs d’automne au zoo dans une ambiance festive !

De 9h30 à 16h30, au Zoo de Toronto, 2000 rue Meadowvale à Scarborough.