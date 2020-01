5 sorties à faire cette semaine à Toronto: du 20 au 26 janvier

Expositions d’hiver

Le mercredi 22 janvier, de 18h à 20h, le Ryerson Image Centre organise dans ses locaux la fête d’ouverture gratuite de ses expositions d’hiver: A Handful of Dust: From the Cosmic to the Domectic (sur la poussière), Extending the Frame: 40 years of Gallery TPW, ou encore Nir Evron: A Free Moment. Des photographies et images anciennes et modernes, canadiennes ou israéliennes: une large variété d’oeuvres dans le temps et dans l’espace.

Barack Obama à Toronto

L’ancien président des États-Unis Barack Obama sera à Toronto le jeudi 23 janvier au Metro Toronto Convention Center, à l’initiative du Economic Club et du Global Institute for Conscious Economics. Au programme: une discussion sur le futur du travail et sur les nouvelles formes d’économies. L’événement est gratuit mais nécessite l’acquisition d’un billet d’entrée.

AGO All Hours

En partenariat avec l’Université d’art et de design OCAD, la Art Gallery of Ontario relance le programme «Ago All Hours» le samedi 25 janvier de 10h30 à 22h, gratuit pour les détenteurs d’un laissez-passer annuel, pour les membres AGO, ou pour les visiteurs de moins de 25 ans. Les invités de cette édition ont été choisis par les étudiants d’OCADU. Des artistes émergents de la scène torontoise ainsi que des visites originales du musée sont aussi proposés.