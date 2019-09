5 sorties à faire à Toronto cette semaine: du lundi 23 au dimanche 29 septembre

Entre magasinage, cinéma et balade à Kensignton, voici 5 sorties à faire cette semaine à Toronto.

Lundi 23 septembre: Festival du film alternatif

À partir 18h lundi aura lieu le Festival du film alternatif à The Burroughes Building.

Consacré à des fictions, reportages ou encore films d’animation, l’événement vous permettra d’assister à la projection des 8 oeuvres finalistes pour le titre de meilleur film du festival. Différentes catégories seront ainsi représentées: les très courts métrages (de 1 à 5 minutes), les courts métrages (de 5 à 20 minutes), les moyens métrages (de 20 à 45 minutes) et les longs métrages (plus de 45 minutes).

Rendez-vous dès 17h30 pour l’ouverture des portes au 639 Queen St W, tandis que l’événement, gratuit, commencera à 18 heures.

Du mercredi 25 au dimanche 29 septembre: des soldes exceptionnels

Bénéficiez pendant 5 jours de soldes démesurés allant jusqu’à moins 80% sur un ensemble de vêtements, baskets et accessoires Adidas et Reebok pour petits et grands. Le plus beau dans tout ça?