5 sorties à faire à Toronto cette semaine: du 9 au 15 mars

Roméo et Juliette

Il s’agit de l’adaptation d’Alexie Ratmansky, réalisée pour le Ballet national du Canada en 2011, à l’occasion du 60e anniversaire de la compagnie. La production reste très fidèle et s’efforce de recréer l’atmosphère vénitienne du 16e siècle. Du 11 au 22 mars. Les billets peuvent être achetés en ligne, à partir de $65.

Artistes en herbe

Vendredi 13 mars à 18h, l’Alliance française de Toronto organise une exposition originale qui s’inscrit dans le cadre du programme de la Maison des Arts et Loisirs. Ainsi, les enfants ont l’opportunité de créer et de présenter une exposition. Le but est de montrer aux plus jeunes les dessous de l’art et d’une oeuvre, et pour ce faire, ils pourront compter sur l’appui d’artistes qui viendront travailler avec eux à la réalisation de ce projet.

Crée ton sandwich

L’Alliance française de Mississauga organise le samedi 14 mars de 12h30 à 13h30, un atelier en collaboration avec Kiddy Planet. Ce sera l’occasion d’apprendre quelques astuces, en langue française, pour préparer des sandwichs appétissants. Tous les enfants de deux à quatre ans doivent être accompagnés par leurs parents, et il est conseillé de s’inscrire en avance à l’adresse suivante : [email protected]