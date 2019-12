5 sorties à faire à Toronto cette semaine : du 9 au 15 décembre

Cette semaine, ne manquez pas le musical Bend It Like Beckham, le concert de Céline Dion, un vendredi jazz et un week-end pour préparer les fêtes de fin d’année!

Lundi 9 : assistez à la comédie musicale Bend It Like Beckham

Inspiré d’un des plus grands succès commerciaux de la cinématographie britannique réalisé par Gurinder Chadha, la comédie musicale Bend It Like Beckham joue à Toronto jusqu’au 24 décembre. Elle conte l’histoire de Jess, une jeune indienne qui grandit à Londres. Passionnée de football, elle devra faire preuve de courage et de patience pour parvenir à réaliser son rêve: devenir une footballeuse professionnelle.

Un musical à apprécier en famille au Centre St. Lawrence For The Arts, 27 rue front. Comptez entre 79 et 160 $ par personne.

Céline Dion en concert à Toronto les 9 et 10

Céline Dion, la chanteuse québécoise mondialement connue, donnera un concert exceptionnel à Toronto ce lundi 9 et mardi 10 décembre. Elle interprétera notamment les titres de son nouvel album Courage sorti le 15 novembre dernier.