5 sorties à faire à Toronto cette semaine : du 4 au 10 novembre

À partir de jeudi : l’art de Mathieu Laca

Une trentaine d’œuvres composent l’exposition de l’artiste montréalais Mathieu Laca à la galerie Thompson Landry du quartier de la Distillerie.

Sa dernière exposition à Toronto date de 2018. Ici, il revient avec de larges portraits de couples indissociés dont la relation a changé le cours de l’histoire. What Would I Be Without You est une exposition émouvante à retrouver jusqu’au 24 novembre.

Vendredi et samedi : hommage aux danses aborigènes

La compagnie australienne Bangarra Dance Theatre se produira à Toronto. Mêlant danse aborigène et mouvements contemporains, les danseurs rendent hommage à leurs ancêtres tout en nous offrant une performance théâtrale hors du temps.

«Peu de compagnies de danse en Australie sont autant imprégnées de la notion de respect que la compagnie Bagarra», selon l’Australian Stage.

Trois spectacles: le 8 novembre à 19h, le 9 novembre à 14h, puis à 20h au Centre Saint Lawrence For The Arts, 27 rue Front. Billets entre 55$ et 123 $.