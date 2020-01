5 sorties à faire à Toronto cette semaine: du 13 au 19 janvier

Come Up To My Room 2020

L’exposition annuelle d’art et de design Come Up To My Room se déroule du jeudi 16 au dimanche 19 janvier à l’hôtel Gladstone. Les visiteurs ont l’opportunité de découvrir et d’interagir avec les artistes, autour de nombreux projets temporaires qui transforment l’espace habituel de l’hôtel. Au total, 23 oeuvres sont présentées, dans les galeries, mais aussi dans les espaces communs du lieu, qui prennent pour l’occasion une dimension conceptuelle et expérimentale. Les billets sont à 10$ (5$ pour les étudiants).

DesignTO Festival

L’art et le design sont une nouvelle fois à l’honneur, avec une exposition qui s’installe dans toute la ville du vendredi 17 au dimanche 26 janvier. Pour sa dixième édition, DesignTO met en place diverses expériences, avec des expositions et des groupes de discussions, en s’efforçant de sortir l’art et le design des studios ou galeries dans lesquels ils sont souvent confinés.

Drop-In Winter Wellness Baking

Le Musée de Scarborough offre une expérience culinaire gratuite et unique aux Torontois, le samedi 18 janvier de 13h à 16h. Ainsi, dans la cuisine de l’historique ferme de Cornell datant de 1850, une équipe préparera d’alléchants gâteaux dits «Devil’s Food», en suivant scrupuleusement les techniques et recettes des premiers Européens à être arrivés sur le continent.

Une belle opportunité de déguster un Soda Bread (gâteau de levure) maison, ou encore des confitures d’hiver, tout en rencontrant des membres de la communauté locale, dans un cadre historique bien préservé.