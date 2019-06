5 sorties à faire à Toronto ce week-end

Breakthroughs Film Festival

Pour sa 8e édition, le festival de films Breakthroughs Film Festival (BFF) se tiendra les vendredi et samedi 7 et 8 juin au Royal Cinema.

Le but est de soutenir et promouvoir de jeunes réalisateurs et réalisatrices femmes, trans ou «non-binaires». Chaque projection sera suivie d’une discussion entre le réalisateur ou la réalisatrice et le public.

Retrouvez le programme sur leur site officiel.

L’entrée est au prix de 12$ pour un jour, et 20$ les deux.