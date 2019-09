5 choses à savoir sur l’ancien président français Jacques Chirac

Un président rentré dans l’histoire

Certaines de ses réformes ou allocutions ont marqué l’histoire, comme la suppression du service militaire, deux siècles après la Révolution française, ou encore la reconnaissance officielle du rôle de la France dans le génocide des Juifs d’Europe.

Mais ce qui reste le moment le plus marquant de sa carrière politique sur la scène internationale fut son refus d’appuyer l’invasion américaine de l’Irak en 2003, à l’instar du premier ministre canadien Jean Chrétien.

Le discours de son ministre Dominique de Villepin au Conseil de Sécurité de l’ONU, accusant les États-Unis de mensonge, est un moment clé de sa présidence.



Grand ami du Québec

Reçu officier de l’Ordre du Québec en 1987, Jacques Chirac était apprécié au Québec, avec qui il a toujours entretenu d’excellentes relations au cours de ses deux mandats.

Candidat à l’élection présidentielle en France en 1995 – l’année du second référendum québécois –, il déclare que «les nations francophones, et en particulier la France, devraient être immédiatement aux côtés des Québécois et soutenir et reconnaître cette nouvelle situation», évoquant une éventuelle victoire souverainiste qui, finalement, ne se matérialisera pas.



Jean Chrétien s’était moqué un peu vite de ces déclarations, en disant que Jacques Chirac avait autant de chance de devenir président de la France que le Québec de devenir indépendant…