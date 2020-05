4 mythes sur l’immunité collective

Récemment toutefois, une étude chinoise publiée dans la revue scientifique Immunity démontrait qu’il semble y avoir une bonne réponse immunitaire chez les patients guéris de la CoViD-19.

Et une étude américaine publiée le 5 mai, mais qui n’a pas encore été révisée, signale que sur quelques centaines de personnes infectées par le SARS-CoV-2 en février, on pouvait détecter les anticorps chez 99% d’entre elles quelques semaines plus tard. Cette dernière étude se poursuit avec une cohorte plus large de gens.

Si l’on se base sur des études antérieures réalisées auprès de patients atteints du SARS-CoV-1 — le virus responsable du SRAS en 2003 — la durée de cette immunisation serait d’environ deux ans.

2. Sans vaccin, il est possible d’atteindre l’immunité collective? Incertain.

Ces études laissent croire qu’il serait possible de laisser le SARS-CoV-2 circuler librement dans la population pour que celle-ci développe des barrières immunitaires. Au bout d’un certain temps, le virus ne trouverait plus assez d’hôtes à infecter et finirait par disparaître — museler l’épidémie ne nécessiterait alors aucun vaccin.

Cette stratégie est néanmoins risquée. Dans le cas du nouveau coronavirus, on estime que, si le facteur de contagion était de 3 (chaque personne en infecte en moyenne 3 autres), il faudrait qu’environ 70% de la population soit immunisée, naturellement ou par un vaccin, pour qu’il puisse y avoir immunité collective.