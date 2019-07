10 sorties à faire à Toronto cette semaine: du 29 juillet au 4 août

Au parc Downsview (35 route Carl Hall). À partir de 13h.

Dimanche 4 août: Festival de rue indonésien

L’Indonésie compte plus de 300 ethnies différentes. Ce festival, c’est l’occasion d’en savoir plus sur ces îles à travers des performances, des danses traditionnelles et bien sûr, de la nourriture!

De 10h à 18h. Au Yonge-Dundas Square. Gratuit.

Dimanche 4 août: Festival «Taste of India»

Après un passage obligé au festival indonésien, prolongez votre découverte de l’Asie avec un festival de l’Inde.

De nombreuses spécialités culinaires sont à découvrir!