Viol au hockey: «une culture de privilèges accordés aux joueurs»

Derrière ce viol, quels mécanismes psychologiques peut-on expliquer?

On attend socialement des hommes un certain type de comportements ultra-masculins. Ils doivent démontrer leur force physique, être durs sur le plan émotif.

C’est d’autant plus vrai dans le monde du sport et du hockey. Il faut être plus fort, plus puissant que l’adversaire.

Les rapports sexuels sont aussi valorisés à l’extrême. Les joueurs se forgent un statut vis-à-vis des autres à travers leurs prouesses sexuelles.

Il y a vraiment quelque chose de particulier dans la culture du hockey. C’est l’un des seuls sports qui autorise ouvertement l’usage de la force et les batailles à mains nues.

Sur la glace, les insultes liées aux caractéristiques ou aux comportements féminins d’un joueur sont communément admises. Une hiérarchie malsaine s’installe entre les hommes et les femmes. Tout ce qui est lié à la femme, à l’empathie, au soin est dévalorisé.