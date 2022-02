Ukraine-Russie : voir la situation avec calme et recul

La situation en Ukraine provoque depuis quelques semaines une déferlante de la machine de propagande en Amérique du Nord, semant la panique et entraînant des prises de position pour le moins douteuses et une rhétorique belliqueuse.

Cette situation ne contribue pas aux efforts diplomatiques importants et concertés entre le gouvernement ukrainien et ses partenaires européens.

Nous en sommes au point où le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est senti obligé d’appeler au calme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Je me propose donc ici de rappeler certains faits qui permettent de mieux comprendre la situation et d’appréhender plus sereinement le problème posé.

L’Ukraine au centre de l’échiquier

L’histoire de cette région est d’une grande complexité étant donné sa position centrale sur l’échiquier eurasiatique. Il faut néanmoins en rappeler quelques éléments.