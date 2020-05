Niki de Saint Phalle: sa carabine à peinture et ses nanas géantes

Elle n’a suivi aucun enseignement artistique académique, mais s’est informée et instruite lors d’échanges artistiques avec ses aînés et contemporains.

En 1952, elle commence à peindre et, dix ans plus tard, elle est admise comme membre du groupe des Nouveaux réalistes, fondé en 1960 par le peintre Yves Klein et le critique d’art Pierre Restany à l’occasion de la première exposition collective d’un groupe d’artistes français et suisses à la galerie Apollinaire de Milan, en Italie.

Avec Jean Tinguely

En 1971, ayant déjà deux enfants d’un précédent mariage, elle épouse l’artiste suisse Jean Tinguely avec lequel elle va réaliser un grand nombre de sculptures sur commande ou pour satisfaire son plaisir de sculpter.

Ensemble, ils ont produit à Paris la fontaine Stravinsky sur commande de l’État.

Les Tirs

Tir est un tableau exécuté en 1961. Il s’inscrit dans la série des Tirs, un ensemble de tableaux réalisés en utilisant une carabine.