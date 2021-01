LGBTQ francophones: minoritaires au sein d’une minorité

Cofondateur de FrancoQueer en 2006, Jean-Rock Boutin a tenu à souligner comment l’organisme a toujours cherché à créer un pont entre la communauté francophone et la communauté queer. «Notre but a toujours été d’effectuer un rapprochement. On s’influence mutuellement, il y a maintenant une évolution vers un désir de partage», indique-t-il.

Zacharie Collins s’identifie comme trans et précise que les organismes francophones et les médias d’expression française en Ontario ont de la difficulté à adapter la langue pour inclure les personnes non binaires.

Ressources

FrancoQueer a partagé quelques ressources pour mieux connaître l’histoire du fait français en Ontario, notamment le Musée virtuel du patrimoine franco-ontarien et un site gouvernemental sur l’Histoire franco-ontarienne.