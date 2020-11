Les rôles de conciliateur et de juge sont différents et mutuellement exclusifs

Au cours des quatre premières journées d’audience, alors que SB est encore représentée, le juge déclare: «Je m’excuse, je vais parler en français parce que je veux être certain de ce que je dis.»

Toutefois, lors d’une audience subséquente, alors que SB se présente seule, le juge revient en ces termes sur sa maîtrise de la langue anglaise: «So as Mrs Baskaran represents herself alone, I will have to speak in English all the time…»