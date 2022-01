La pandémie laissera des traces sur la santé mentales

«La pandémie, c’est un cumul de stresseurs», explique Danielle Maltais. «Ce n’est pas la pandémie comme telle, mais les stress qu’on va avoir vécu pendant la pandémie qui vont probablement marquer.»

Selon elle, plusieurs recherches démontrent que l’accumulation des pertes, qu’elles soient humaines ou matérielles, et la durée de la période difficile, alourdissent les conséquences. «La pandémie, c’est un terrain dangereux pour développer des séquelles à long terme», assure-t-elle.

Mise en lumière de problèmes sociaux existants

Geneviève Fecteau abonde dans le même sens. «Avec l’ampleur de la pandémie, c’est certain qu’on va ressentir les contrecoups au niveau de la santé mentale pendant longtemps. Et ça ne prendra pas quelques mois pour que ça reprenne son cours normal. Donc on va encore en souffrir longtemps.»

Geneviève Fecteau explique ce phénomène en se questionnant sur les effets de la pandémie sur des problèmes sociaux préexistants. «Que ce soit au niveau de la violence conjugale, ou de l’aidant naturel qui vivait avec des personnes qui avaient une maladie incurable. Après la pandémie, l’impact va demeurer.»

Des jeunes moins confiants

Elle-même a pu observer des enfants qui ont vécu un déficit de socialisation ou des étudiants qui étaient moins confiants dans leurs capacités.