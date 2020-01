Journées portes ouverte à Metrolinx

Le centre des sciences de l’Ontario a accueilli jeudi dernier dans l’une de ses installations une réunion explicative, communautaire pour la nouvelle ligne de Métro de la ville reine. Dans les mêmes perspectives, d’autres réunions ont eu lieu, le 27,28 et 29 janvier 2020 dans différents endroits à Toronto. Question d’atteindre le plus grand nombre des usagers de transport en commun des 4 coins de la cité. En plus de sa carte Presto et son système de paiement électronique à travers la société de transport en commun TTC, Metrolinx, en collaboration avec infrastructure Ontario recueille les suggestions des habitants afin de réaliser un projet de transport en commun qui leur ressemble. 16 Kilomètres de parcours vont dans un avenir proche embarquer quelques 389.000 passagers chaque jour, nous confie Malcolm MacKay, le commanditaire du programme de cette ligne Ontario.

12 milliards de dollars en 2027

Ce nouveau projet a pour vocation, réduire la congestion sur la ligne 1 du réseau de transit de Toronto. Il convient de rappeler que le premier coup de pioche n’a pas encore eu lieu. Cependant, le cout de cet ouvrage d’ingénierie à son achèvement, prévu en 2027 est estimé à environ 12 milliards de dollars.

Nouvelles stations du Métro

Metrolinx prévoit au total quinze stations qui vont relier la Place (exhibition)de l’Ontario et le centre des sciences de l’Ontario. (Ontario place, King-Bathurst, Queen-Spadina, Osgoode, Queen, Moss Park, Cooktown, East Habour, Leslieville, Gerrard, Pape, Cosburn, Thorncliffe Park, Flemington Park et Science centre). Les correspondances potentielles du réseau de transport de Grand Toronto ou banlieue, GO Transit et les lignes 1 et 2 du réseau de transit de Toronto vont être effectives. Ce projet permettra une accessibilité aux Torontoises et Torontois de la partie Est et Sud-Ouest.