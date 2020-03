Congé de mars: une foule d’activités en français à la Bibliothèque de Toronto

C’est pas Géni’Al: entre science et magie

Le professeur Géni’Al prouvera par ses illusions que la science et la magie peuvent parfois s’entremêler. Une série de tours tous plus étonnants les uns que les autres et des défis interactifs émerveilleront le jeune auditoire. Non moins que la révélation de certains secrets!

Les nouvelles aventures du Petit Prince

Vous pensez tout savoir du Petit Prince? Et si toute l’histoire n’a pas été racontée? Et s’il y avait d’autres planètes à explorer? Dans ce spectacle interactif inspiré par le conte de Saint-Exupéry, les enfants iront à la découverte de nouvelles planètes créées par leur propre imagination. S’il te plaît, dessine-moi un mouton et un nouveau monde.

Explorum: les faux fossiles

Les enfants feront la simulation de la création et de l’extraction d’organismes fossilisés. Une façon d’accélérer le temps, quoi! Ces deux expériences donneront aux participantes et participants une meilleure appréciation des forces de la nature et du travail des archéologues.

Le voyage de Monsieur Philippe

Monsieur Philippe et sa guitare vous emmènent en voyage avec des chansons traditionnelles qui inviteront à la rencontre des animaux gros et petits, des végétaux et des gens rigolos. Dans sa valise les enfants trouveront des objets amusants permettant de participer aux chansons: instruments de musique, bibelots, gravures, et encore!

L’entrée est gratuite pour toutes les activités, mais certaines requièrent de faire une réservation en téléphonant à la succursale.