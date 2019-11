Club Richelieu de Toronto: le point sur les avancées du CFGT

Pour son souper-conférence de l’automne, le Club Richelieu de Toronto fait le point sur les récentes avancées du Centre francophone du Grand Toronto en accueillant sa directrice générale Florence Ngenzebuhoro.

L’événement a lieu le mercredi 20 novembre à 18h15 au Ristorante Boccaccio, 901 Lawrence Ouest (avant Dufferin). Stationnement gratuit.

On conseille de réserver le plus tôt possible en appelant au 416-705-9351 ou en écrivant au [email protected]