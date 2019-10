Anniversaire d’une aquarelliste renommée: Marie Laurencin

Puisque nous avons consacré un récent article à l’aquarelle, on ne saurait passer sous silence le jour qui aurait marqué l’anniversaire de naissance d’une des plus célèbres aquarellistes modernes: Marie Laurencin.

L’artiste est née en France le 31 octobre 1883, à Paris. Elle est élevée par sa mère et destinée à devenir une institutrice. Mais il n’en sera pas ainsi. À partir de 1903, après des études classiques, elle s’inscrit à l’Académie Humbert, un établissement parisien privé.

Un amant et mécène

Douée d’un réel talent pour les arts, elle suit des cours de dessin et de gravure. De nombreux artistes célèbres font partie des élèves de cette école, et elle fait notamment la connaissance de Francis Picabia (1879-1953), futur peintre plus ou moins dadaïste, et de Georges Braque (1882-1933).

Celui-ci lui fait rencontrer en 1906 Pierre Roché (1919-2001), chanteur, pianiste et compositeur français naturalisé canadien, qui devient alors son amant et mécène.

De Picasso à Apollinaire

Elle écrit aussi à cette époque ses premiers poèmes. En 1907, Marie Laurencin réalise sa première exposition au salon des Indépendants. Elle rencontre Picasso, qui lui présente Guillaume Apollinaire (1880-1918), poète et écrivain français, critique et théoricien d’art. Elle éprouve pour lui un amour passionné jusqu’en 1912.