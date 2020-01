Allonger son pénis grâce au jelqing?

Les publicités en ligne de techniques favorisant l’allongement du pénis semblent être aussi vieilles qu’Internet. L’une d’elles, le jelqing, se démarque par sa prétention à être une méthode «naturelle». Mais la pratique est dénoncée par les urologues.

Le terme jelginq serait un dérivé du terme persan jalq zadan, où jalq signifie «se masturber» et zadan, «frapper ou battre».

Tirer sur le pénis

Le jelqing consiste à tirer sur le pénis en semi-érection pour augmenter l’apport sanguin. Conseillée par certains sexologues, la technique permettrait à la longue de gagner plusieurs centimètres de taille et de circonférence.

À la condition de se montrer patient et constant dans ses efforts, puisqu’il faudrait jusqu’à six mois de pratique quotidienne pour voir des résultats.

Les sites et les forums qui défendent la pratique promettent également des érections plus longues et plus fréquentes, l’amélioration du plaisir sexuel et des orgasmes plus faciles à atteindre et plus intenses.